Vilma Rossi entró al taller de bicicletas de su ex pareja César García en búsqueda de opiniones para la compra de una nueva camioneta, la cual está destinada para su nuevo negocio de la pastelería “Dulce Estampa”.

Luego de discutir varios puntos, César le dio la mejor opción de camioneta para el uso que le daría. Y, contenta con el resultado, Vilma le agradeció nuevamente.

Pero, el ambiente en la habitación cambió por completo cuando Vilma resaltó un tema -aún sin resolver- entre ambos. “Creo que ya es hora de que nosotros nos divorciemos. Si tú y yo ya no estamos juntos es bueno mantener las cosas en regla”, sugirió la mujer.

“¿Divorciarnos? ¿Para qué quieres estar libre? ¿para rehacer tu vida con Arturo?”, cuestionó César, evidentemente molesto con la sugerencia de su ex mujer. “A ti qué te importa qué cosa haga yo con mi vida. ¿Sabes qué? No se puede hablar contigo”, recalcó ella.

Y César no pudo ocultar sus celos: “Es que cada vez que hablamos, aparece el vejete ese”. “Ya, ok, muchas gracias por tu ayuda. Yo ya me tengo que ir. Buenas noches”, fue lo único que dijo la mujer antes de abandonar el taller.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

