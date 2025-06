Pamela Chumbe convenció, con engaños, que Johnny Videla la visite en su casa para que la lleve a unas citas para hacer uñas. Pero, su propósito era uno completamente distinto: darle una gran noticia.

“Yo no voy a regresar con Arturo, ya no lo quiero. Él está enamorado de mi tía Vilma”, comenzó diciendo la joven, una vez que ambos estaban sentados en el sillón disfrutando de la pizza.

“Ya, ¿y?”, le respondió él secamente, cansado de las idas y vueltas con su amiga. “Y ya pues, no. Ya me decidí. Y nada. No sé. Probemos”, dijo tímidamente Pamela.

Esta frase emocionó a Johnny, quien rápidamente dibujó una gran sonrisa en su rostro. “Es lo que te puedo ofrecer, Johnny. Si no funciona, seguimos siendo buenos amigos. ¿Qué dices?”, insistió Pame. “Ya pues, salgamos”, estuvo de acuerdo el joven.

Ambos sellaron su “trato” con un tierno beso.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

