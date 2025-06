Camila estaba hablando con Iván Chumbe por teléfono cuando fue interrumpido con una visita inesperada: su ex pareja Lucas. El joven la buscó, después de tiempo, para darle una gran noticia.

“Vine a contarte que me salió un freelo con un hotel por varios meses. En Miami”, contó emocionado el joven. “¿Miami? O sea, en MI-A-MI. ¡Te felicito!”, le respondió Cami con una gran sonrisa en el rostro.

E, inmediatamente, Lucas agregó: “¿Te acuerdas que ese fue siempre nuestro sueño juntos? Apenas me lo propusieron, me di cuenta de que es nuestro sueño, entonces me di cuenta que yo aún siento cosas por ti”.

Camila se quedó sin palabras ante la declaración de su ex pareja. “Ay Lucas, no empieces”, pidió. Pero el joven no se rindió y le hizo una propuesta concisa: “Cami, ¿quieres irte conmigo a Miami?”.

Luego de varios segundos en silencio, Camila confesó no tener claridad sobre si quiere tomar o no la oportunidad. “¿Cómo que no sabes? No me digas que prefieres quedarte con ese mocoso limpiándole los pañales que regresar conmigo y cumplir tus sueños”, insistió Lucas.

Pero Cami sabía que había una razón que tenía más peso: “Lucas, yo ya tengo un trabajo aquí y me va súper. Así que creo que puedo conseguir una línea de carrera aquí”. Aunque Lucas no se dio por vencido: “¿Me prometes que lo vas a pensar?”.

Con otro semblante, la joven le dio su palabra: “Bueno, está bien, lo voy a pensar”. “Esa es la actitud”, gritó entusiasmado el joven. ¿Será que Camila deja todo –incluyendo a Iván- para perseguir su sueño en el extranjero junto a su ex enamorado?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR