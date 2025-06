Stella Benavides regresó a la oficina de su hija Isabela Thompson, luego de una fructífera conversación con Pamela Chumbe, la ex pareja de su ex esposo Arturo. La mujer resolvió todas sus dudas y volvió con su primogénita para convencerla de que no siga cometiendo un gran error.

“Sé que te puede sonar absurdo y debí demostrarlo antes, pero tu felicidad me importa”, aseguró la mujer. “Pero estoy feliz”, le respondió Isa, sin un rastro de sonrisa en el rostro.

En ese momento, Stella soltó todo lo que sabía: “¿Eres feliz viendo al hombre que amas casado con otra mujer? Y todo por ese estúpido, absurdo concurso. Encima, ahora esa muchacha está embarazada. Veo que tu carita preciosa no está al 100% feliz”.

Isa, por su lado, se hizo la desentendida y negó todo: “Te equivocas mamá, a mí toda esa situación me da lo mismo. Además, yo ya tengo otros planes”. “¿Ah sí? ¿qué planes?”, cuestionó irónicamente la mujer.

E Isabela no pudo más: “Me caso, mamá. Hoy día Eduardo me pidió matrimonio y le dije que sí”. Esta declaración dejó EN SHOCK a Stella, quien no se veía nada feliz con la noticia, y la duda permanecía en el rostro de Isa. ¿Será la decisión correcta para el futuro de la joven?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

