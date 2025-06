Pamela Chumbe irrumpió en la galería donde Stella Benavides está trabajando para su próxima muestra fotográfica. La ex pareja de Arturo Thompson llegó con la intención de reclamarle su reaparición en la vida de su ‘king’, aunque, rápidamente, ambas se llevaron bien y salieron del lugar para irse a tomar un café.

En medio de la conversación, Pamela se mostró curiosa con el regreso de Stella. “¿Por qué viniste después de tanto tiempo?”, cuestionó.

La mujer no se quedó callada y le respondió desde el corazón: “Vine porque Bella me llamó. Arturo tiene una cirugía muy delicada y quiero estar con ella por si me necesita. Además, también está el asunto del divorcio que se tiene que resolver ya”.

Intrigada, Pamela le volvió a preguntar: “¿Qué divorcio?”. “Sigo casada con Arturo, ¿no lo sabías?”, respondió Stella, dejando EN SHOCK a la joven, quien empezó a unir cabos. “Con razón me dijo que no cuando le dije para casarnos”, añadió.

Pero, aprovechando la situación, Stella le preguntó a Pamela por un tema que no deja de darle vueltas en la cabeza. “Estoy intrigada desde que llegué y hay algo que quiero saber porque de verdad me preocupa la felicidad de Bella. ¿Qué hay entre Santiago y Bella? ¿Tú sabes algo?”, cuestionó.

Con una gran sonrisa, Pamelita no dudó en darle otro sorbo a su taza de café antes de contarle a Stella TODA la historia entre su hija y el pobre novio. “Ay, la Chabelita y el Santi… Si te contara… Yo lo sé todo”, añadió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

