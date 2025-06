En el más reciente episodio de Pobre Novio, las emociones estuvieron a flor de piel. Eduardo sorprendió a Isabela con una propuesta de matrimonio en un lugar cargado de recuerdos: la misma playa donde ella y Santiago se prometieron amor eterno. Aunque el momento fue romántico, el peso del pasado aún ronda la mente de Isa.

Por otro lado, Alicia sufrió un fuerte dolor en el vientre tras hacer un esfuerzo físico al mover regalos para su bebé con Santiago, lo que la hizo temer una nueva pérdida. Su desesperación y angustia revivieron un doloroso episodio de su pasado.

Mientras tanto, Pamela enfrentó cara a cara a Stella, la aún esposa de Arturo, y no dudó en lanzarle duras palabras: “No sabía las ganas de conocer a la desalmada que abandonó a mi ex hace veinte años”. El tenso intercambio dejó claro que el resentimiento sigue latente.

Además, Betty decidió dejar de esperar a César y se lanzó al mundo de las citas. Tras una noche increíble con un nuevo pretendiente, no dudó en decírselo directamente a César, provocando una reacción de evidente celos, aunque intentó disimularlo.

Y por si fuera poco, Stella generó incomodidad al saludar efusivamente a Santiago frente a Eduardo, quien no pudo evitar notar la tensión entre todos. La situación llevó a la madre de Isa a sospechar que entre su hija y Santiago podría haber algo más.

¿Aceptará Isa casarse con Eduardo? ¿Qué pasará con el bebé de Alicia? ¿Podrá César ocultar sus celos por mucho más tiempo? ¿Está Stella a punto de descubrir el pasado de Isa y Santiago? No te pierdas lo que viene en Pobre Novio, donde cada capítulo está lleno de sorpresas y giros inesperados.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

