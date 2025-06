En Pobre Novio, Pamela sigue lidiando con sus sentimientos hacia Arturo, a pesar de haber terminado recientemente con él. Aunque Johnny ya le ha confesado su interés romántico, ella no logra cerrar del todo el capítulo con su ex. Por eso, cuando se enteró de que Stella, la madre de Isabela y aún esposa de Arturo, había regresado, no dudó en averiguar más sobre la mujer que desapareció hace más de diez años dejando a Arturo atrás.

Motivada por la intriga, y tras conversar con Johnny, Pamela decidió ir a buscarla a una galería de arte donde Stella planeaba exponer sus fotografías. Apenas llegó, interrumpió una conversación y sin rodeos se presentó: “Mucho gusto, soy Pamela Chumbe, la ex de Arturo”.

La respuesta de Stella fue directa: “Así que tú eres la famosa Pamela”. Pero Pamela, visiblemente molesta, no se quedó callada: “No sabía las ganas de conocer a la desalmada que abandonó a mi ex hace veinte años”, dejando a todos sorprendidos por la dureza de sus palabras.

¿Qué responderá Stella ante este fuerte enfrentamiento? ¿Cómo afectará esto la relación entre Pamela y Arturo? ¿Podrá Johnny aprovechar esta tensión para acercarse más a Pamela? No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio, donde las verdades salen a la luz y nada queda sin consecuencias.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR