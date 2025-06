En Pobre Novio, la relación entre Eduardo e Isabela ha empezado a tomar un nuevo aire. Luego de varios altibajos, ambos están logrando reconstruir su vínculo y, con eso, los sentimientos de compromiso de Eduardo han resurgido con fuerza.

La idea de una propuesta de matrimonio comenzó a tomar forma tras una noche especial en la que Isa se quedó a dormir en el departamento de Eduardo. Su hija, la pequeña Manuela, no tardó en decirle a su papá: “Ya es hora de formalizar con Isa otra vez”, y él no pudo más que asentir.

Por eso, Eduardo sorprendió a Isa con una invitación a almorzar fuera de la oficina. La llevó a una playa tranquila, sin imaginar lo significativo que sería ese lugar para ella. “¿Habías venido alguna vez a este lugar?”, preguntó él, sin sospechar el impacto que tendría esa escena. De pronto, la sonrisa de Isa se desdibujó: ese era el mismo sitio donde, poco tiempo atrás, ella y Santiago se habían jurado esperarse un año entero para vivir su amor tras el fin del contrato que él tenía con la empresa de Eduardo.

Isa, intentando no dejarse llevar por los recuerdos, respondió que no y preguntó por qué estaban ahí. La respuesta de Eduardo fue inesperada: “Es irónico que tu mamá le haya pedido el divorcio a tu papá, porque yo te he traído aquí exactamente para todo lo contrario”. En ese instante, se arrodilló y le preguntó: “Isabela Thompson, ¿quieres casarte conmigo?”

¿Aceptará Isa la propuesta de Eduardo? ¿Podrá dejar atrás lo que vivió con Santiago en ese mismo lugar? ¿Fue casualidad o una provocación inconsciente? No te pierdas los próximos capítulos de Pobre Novio, donde cada decisión puede cambiarlo todo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

