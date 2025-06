En Pobre Novio, el vínculo entre César y Betty sigue siendo complicado. Aunque son los padres de Iván, él ha dejado en claro en más de una ocasión que no quiere una relación con ella, lo que lo llevó incluso a abandonar el cuarto que alquilaba en su casa. Betty, cansada de la indiferencia, decidió ponerle un alto y dejar de esperarlo.

Determinada a pasar página, Betty se inscribió en una aplicación de citas y, para sorpresa de todos, tuvo un encuentro que la dejó encantada. Tanto así, que no volvió a casa hasta el día siguiente. Al regresar, cerca del mediodía, se encontró con César, quien la había estado reemplazando en la bodega. Sin rodeos, Betty le soltó: “Me fue increíble, tuve una cita y cuál es el problema”, dejando a César claramente desconcertado. Pero no se detuvo ahí y le lanzó, con tono desafiante: “¿Eres chismoso, no?”. La reacción de César fue seca: “No quiero saber nada, tengo muchas cosas que hacer aquí y en el taller”, pero su expresión lo decía todo.

¿Está comenzando a sentir celos César pese a sus negativas anteriores? ¿Se arrepentirá de haber dejado ir a Betty? ¿Logrará Betty seguir adelante con su vida amorosa? No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio, donde cada detalle cuenta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR