En Pobre Novio, la relación entre Alicia y Santiago atraviesa un buen momento. Aunque no son oficialmente pareja, han logrado reconstruir una conexión sincera en busca de brindarle lo mejor al bebé que esperan. Después de firmar el contrato que garantiza el bienestar del pequeño, la ilusión creció aún más al empezar a recibir regalos: juguetes, colchas y hasta una cuna.

Emocionada por el gesto, Alicia le propuso a Santiago trasladar los regalos a una habitación del departamento. Él, preocupado, dudó: no quería que ella hiciera esfuerzos. Pero ante su insistencia, cedió. “Hay que cargar la cuna, no pesa nada”, dijo con una sonrisa.

En ese momento, mientras contaban juntos: “3, 2, 1…”, un fuerte grito detuvo todo. “Ay, me duele, me duele, es como un cólico”, exclamó Alicia, visiblemente asustada. Y de inmediato, con lágrimas en los ojos, recordó un doloroso episodio del pasado: “Ay no, otra vez no, otra vez no, por favor”, temiendo revivir la pérdida de un bebé que sufrió años atrás.

¿Podrá Alicia superar este susto sin complicaciones? ¿Cómo reaccionará Santiago ante este nuevo reto? ¿Se fortalecerá aún más el lazo entre ellos? Descúbrelo en los próximos capítulos de Pobre Novio, donde cada emoción cuenta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

