En Pobre Novio, Johnny Videla y Pamela Chumbe han sido mejores amigos desde pequeños. Aunque la joven ha tenido algunos enamorados e incluso estuvo a punto de casarse, Johnny siempre ha estado enamorado de ella. A pesar de haberse besado y saber que ambos sienten lo mismo, Pamela sigue pensando en Arturo, su último enamorado, lo que ha hecho que Johnny se sienta frustrado y lo exprese en una conversación con Santiago.

“Pamela quería que yo la lleve a la casa del señor Arturo, yo seré su chofer, pero que me agarre de baboso, ¡JAMÁS! Yo tengo dignidad”, dijo molesto. “Pamela quiere una cosa y cinco minutos después quiere otra cosa”.

“Yo ya me sinceré, le dije que quiero enamorarla y que me dé una oportunidad, y ella me sale con esto”, continuó Johnny visiblemente dolido por la situación.

El conflicto entre ellos parece acercarse a un punto de no retorno. Johnny, cansado de las ambigüedades de Pamela, se siente atrapado entre sus sentimientos y la constante indecisión de ella. ¿Será este el fin de una posible relación entre ambos? ¿O Pamela se dará cuenta de que Johnny es el que realmente la ha estado esperando todo este tiempo? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

