En Pobre Novio, la relación entre Vilma y Arturo parece que se irá consolidando con el paso del tiempo. Sin embargo, ahora Arturo tiene algunos asuntos pendientes por resolver con Stella, su aún esposa, lo que podría complicar un poco las cosas.

Hoy, en el café de Vilma, Arturo decidió abrirse y contarle lo que había sucedido en su última conversación con Stella. “¿En serio quieres saber de qué hablamos? No me vas a creer, me pidió el divorcio”, le comentó Arturo.

Pero eso no fue todo, ya que él también le explicó los verdaderos motivos de Stella detrás de su decisión: quería evitar quedarse con la herencia de su aún esposo en caso de que algo saliera mal con su operación, asegurándose de que todo fuera directamente para Isa.

Vilma, escuchando atentamente, respondió: “Bueno, me parece una actitud bastante decente y tú qué pensabas exactamente lo contrario”. Luego, mostrando algo de curiosidad, le preguntó: “¿No hablaron nada más? Digo, después de tanto tiempo sin verse”.

El asunto del divorcio podría cambiar las dinámicas no solo entre Arturo y Stella, sino también entre Arturo y Vilma. ¿Cómo afectará esta nueva revelación su relación futura? ¿Y qué más podría estar ocultando Stella? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

