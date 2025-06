Johnny Videla llegó hasta la casa de Pamela Chumbe para compartir sus pizzas favoritas mientras veían televisión. Pero él, evidentemente desesperado por una respuesta por parte de su amor platónico, sacó un tema específico a la conversación.

“Pame, dime la verdad. ¿Tú todavía estás enamorada del señor Arturo?”, preguntó el joven, asustado por la respuesta. Y, tras pensarlo unos segundos, Pamela respondió: “No te voy a negar que lo extraño un poco y todavía siento algunas cositas”.

Así que, harto de la situación, Johnny soltó: “¿Por qué no te das cuenta que estás perdiendo el tiempo con ese tipo?”. “¿Por qué me dices eso?”, cuestionó la joven con tono triste. “Está en otras, con decirte que ha regresado su ex esposa después de 20 años y hoy se van a juntar a comer”, comentó el joven.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a Pamela. “¿Qué? ¿Stella regresó?”, gritó frente a su mejor amigo, sin creérselo aún.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

