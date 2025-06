Johnny Videla se cansó de que Pamela Chumbe no le de una respuesta clara de si quiere o no una relación con él. Así que, para que se olvide de Arturo Thompson, el joven le contó que él se verá con su ex mujer Stella Benavides.

Pero, en lugar de desilusionarla, Johnny provocó la necesidad de Pamela de ir a buscar a su king Arthur.

Y, evidentemente molesto, Johnny se negó a llevarla y Pamelita lo acusó de estar encaprichado con ella. “No estoy encaprichado, estoy enamorado. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Yo te amo, Pame. Me duele que armes toda una escena de celos y que me pidas que te lleve a verla cuando sabes lo que siento por ti”, confesó el joven.

Estas palabras dejaron sin aliento a Pame: “Ay, puchis, Johnny Johnny, perdón, qué tonta soy. Lo siento mucho, de verdad”.

Resignado, Johnny Johnny abandonó la casa de su mejor amiga. “Yo también tengo corazón y yo te estoy pidiendo que te decidas por mí y tú haces todo un drama por un amor que ya fue”, sentenció antes de irse.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

