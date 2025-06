Stella Benavides llegó a la casa de Arturo Thompson para compartir la cena, pero tenía un objetivo claro: pedirle el divorcio. “Llevamos 20 años separados, cada uno hizo su vida. Si pasa algo en la operación, según la ley, las principales herederas seríamos Bella y yo, y yo no quiero nada tuyo, no me parecería justo”, aseguró.

Sorprendido por la decisión de su ex mujer, Arturo ironizó: “No te parecería justo por Isabela, ahora te preocupas por ella”. “¿Por quién me tomas?”, le cuestionó su ex, evidentemente indignada.

“No lo sé, no te conozco. Hace 20 años desapareciste de nuestras vidas y no volví a verte la cara. ¿Cómo saberlo? Lo único que sé es que eres una mujer que abandona a su familia sin mirar atrás”, dijo.

La conversación no avanzó mucho más cuando Arturo se levantó de la silla y le pidió a Stella que se vaya de su casa. “Si no tienes nada más que decir antes de irte…”, dijo. “¿Me estás botando?”, reclamó su ex mujer. “Sí, tú me pediste unos minutos y ya te los di”, respondió tajantemente el hombre. “Nada de lo que puedas decir va a cambiar lo que pasó. Mucho menos con esa actitud soberbia, egoísta e insensible. Así que no te quito más tiempo”, agregó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

