Isabela Thompson le dejó claro a su mamá Stella Benavides que fue la pequeña Manuela, hija de Eduardo Salazar, quien consiguió su correo para que puedan estar en contacto luego de tantos años. Por eso, la mujer pensó que era buena idea mandarle un detalle.

“¡Isa! ¡Lo logramos! Apareció tu mamá”, festejó la pequeña una vez que Isa ingresó al departamento, cargando una bolsa en el brazo. “Sí, y todo gracias a ti”, confesó la joven.

“¿Cuándo la voy a conocer?”, insistió Manu. “Pronto, pero mientras tanto me pidió que te diera esto. Es su último libro y viene con autógrafo incluido”, confirmó Isa, entregándole la bolsa.

Este detalle iluminó el rostro de la pequeña, quien no dudó en sacar el regalo de su envoltura. “Qué linda tu mamá, se pasó”, añadió Eduardo. “¿Sí o no? A mí también me sorprendió”, confesó Isa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

