Stella Benavides volvió a la mansión para tener una conversación a solas con Arturo Thompson. Y, una vez sentados sobre la mesa, la mujer sacó el tema más importante de esa noche: “Sé que te debo unas disculpas, perdóname”.

Esas palabras no significaron nada para el hombre, quien ha sufrido todos estos años la ausencia de su mujer. “¿Así de simple?”, cuestionó. “Sé que no debí desaparecer de esa forma, que estuvo mal. No tengo justificación”, agregó Stella. “También quiero darte las gracias. Estaré eternamente agradecida contigo por la forma en la que has cuidado de Bella, puedo ver todo el amor que ha recibido”, precisó.

Esa frase enojó a Arturo, quien tomó la palabra para sentenciar: “Ella es mi vida entera, yo jamás la abandonaría”.

Pero, el tema por el que realmente Stella había pedido una conversación a Arturo era la situación de su matrimonio. “He venido por lo que está sucediendo. Somos personas adultas y creo que no podemos ignorar la realidad. Sé que te vas a someter una cirugía compleja y nadie sabe si vas a lograr…”, empezó. “¿Sobrevivir? Sí, soy consciente de eso, sé que me puedo morir”, agregó Arturo.

Así que, luego de tomar aire, Stella aseguró: “Exacto. Y, de hecho, esa es una de las razones por las que estoy aquí y por las que quiero hablar contigo. No quiero absolutamente nada de ti, Arturo. Ha llegado el momento de divorciarnos”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR