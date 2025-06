Betty Cruz se vistió despampanante para ir a su primera cita con un hombre con el que hizo ‘match’ en una aplicación de citas. Y, una vez que su taxi llegó, la mujer salió de su casa, no sin antes ser piropeada por sus dos hijos.

Una vez en la puerta, se topó con César García, quien justamente cerraba su taller de bicicletas. “¿Y tú?”, le preguntó. “¿Y yo qué? Voy a salir”, respondió la mujer tranquilamente.

En ese momento, empezó el interrogatorio por parte del hombre: “¿Qué? ¿a esta hora? ¿y con esa pinta? Bueno, te ves… Te ves linda, más que linda”. Con una gran sonrisa en el rostro, Betty respondió. “Gracias, es que tengo una cita”.

Cuando escuchó que la mamá de su hijo vería a otro hombre, César se mostró un poco celoso: “¿Una cita? ¿con quién?”. “Qué te importa”, le respondió Betty. “¿Qué me importa? Es tarde, no puedes dejar solo a Iván. Me parece irresponsable. ¿Qué ejemplo le estás dando a Iván? Quedamos en que lo ibas a controlar y te vas Dios sabe a dónde y con quién”, le recriminó el hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

