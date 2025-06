Stella Benavides coincidió en la misma pastelería que Arturo Thompson. Por eso, la mujer no desaprovechó la oportunidad para acercarse a su ex pareja y pedirle unos minutos para una conversación necesaria.

“¿Cómo así supiste que estaba aquí?”, fue lo primer que le cuestionó el hombre a la mujer, una vez que Vilma Rossi los dejó a solas. “Yo no tenía ni idea, no te estaba buscando. Tenía una reunión con un amigo galerista y por pura coincidencia entramos aquí”, aseguró.

Asimismo, acotó: “Si te quisiera encontrar, no era necesario preguntarle a nadie, te hubiera buscado de pastelería en pastelería. No has cambiado: los dulces siguen siendo tu debilidad”. Y, en ese momento, Arturo intentó abandonar la conversación para no escuchar ni una sola palabra más por parte de su ex pareja. Pero ella se lo impidió: “No, no te escapes por favor. Tú y yo necesitamos tener una conversación, pero no en este momento. Te pido unos minutos, ojalá sea pronto. Es importante”.

Pero, Arturo le respondió tajantemente: “Yo no tengo nada de qué hablar contigo. Antes tal vez sí, pero ahora no”.

Y, harta de la situación, Stella le mandó un ultimátum: “La verdad, Arturo, no te voy a rogar. De todas maneras, te dejo mi tarjeta. Ah, y no es necesario que te vayas, la que se va con su galerista soy yo. Iremos a otro café. Estaré atenta por si llamas”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

