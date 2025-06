Sara llegó al departamento de Santiago García y Alicia Aguilera para comunicarles la buena noticia: tiendas Blume aceptó el trato y otorgará el seguro médico y educación completa al bebé de la pareja de recién casados.

A modo de celebración, el pobre novio se ofreció a comprar el almuerzo y un champagne para festejar la buena noticia.

Pese a la situación favorecedora para la pareja, Alicia no deja de pensar en que su relación con Santiago acabó. “A Santiago le encantan los niños, pero estoy segura de que no quiere nada conmigo. Ya me aclaró que cuando se acabe el contrato, nos vamos a separar”, le comentó a Sara una vez que estuvieron solas en el departamento.

Evidentemente molesta, Sara recalcó: “¿Sigue con eso? ¡Qué terco ese hombre! Pero ¿sabes qué? Te apuesto que cuando nazca tu hijo, él no se va a querer mover de aquí”.

Con la ilusión intacta, Alicia sonrió ante la afirmación de su amiga: “Es mi única esperanza. Pienso convencerlo en estos meses. Santiago tiene que entender que este es su hogar y que lo amamos”. “Cuando se acabe el año, él se va a querer quedar contigo, con ustedes”, sentenció Sara, dándole esperanzas a la novia linda.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

