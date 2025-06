Betty Cruz está muy emocionada por salir en una cita con el galán con el que hizo ‘match’ en una aplicación de citas. Y, su hija mayor Pamela Chumbe, entró a su habitación para ayudarla a escoger la ropa que usaría para este evento.

“A ver hija, dime qué te parece. ¿Este o este?”, le consultó su progenitora. Y, coqueta como ella sola, la joven le pidió a su madre que se ponga el vestido más atrevido que tenga en su armario.

Sin embargo, Betty pensaba lo contrario “Ay, no sé, yo lo veo un poco atrevido”. “Ay mami, por favor, la idea es poner todo a la parrilla en la primera cita, ya está. It’s now or never”, sentenció su primogénita.

Y, no solo eso, sino que –de curiosa- Betty le pidió más detalles de a qué tipo de cita estaba saliendo. “Ni que se fueran a rezar el rosario a la iglesia. Sino ahí sí no va a pasar nada de nada. (Puede pasar) Todo, todo lo que tú quieras mami, de eso se trata la aplicación”, agregó.

Ese comentario preocupó a Betty: “Hija no, en verdad yo soy un poco atrasada con esto de la tecnología. Eso iba poco a poco”. “No pues mami, para qué tanta vuelta. De frente al grano. Tú lo que necesitas es que te den una terapia de choque”, sentenció la joven entre risas.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

