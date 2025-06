Luego de un tenso encuentro con su ex pareja Stella Benavides, Arturo Thompson se mostró -evidentemente- afectado y su gran amiga Vilma Rossi lo notó y se acercó a él para darle su apoyo.

En ese intercambio de palabras, Vilma no se quería quedar con las dudas y le preguntó todo. Así que, en un esfuerzo por superar el tema, Arturo le comentó a qué se dedica su ex pareja: “Es una fotógrafa profesional, muy famosa”.

Y, para que pueda entender por qué le mantiene un rencor por estar ausente durante varios años en la vida de su hija Isabela Thompson, Arturo agregó: “Hace muchos años tuvo una relación con un fotógrafo italiano, nada serio, una relación intermitente. Y, después de un montón de tiempo, se volvieron a reencontrar y él la invitó a trabajar en el Congo”.

En ese momento, Stella empezó a viajar un montón “hasta que un día no regresó más”. Al principio nos hablábamos con cierta frecuencia, bastante diría yo. Pero, con el tiempo, la comunicación fue disminuyendo. Un día me cansé y le dije que no me llamara más. Ella lo tomó literal y nunca más me llamó”, sentención, con el rostro triste aún.

Tras escucharlo, Vilma se mostró comprensiva: “Debió ser terrible para ti”. “Se quedó con el italiano y fue terrible, yo estaba enamorado de ella. Ahora se aparece así y quiere hablar conmigo”, comentó, evidentemente disgustado.

Aunque no solo eso. Arturo también compartió el motivo por el que, según él, su ex pareja habría regresado a sus vidas: “Isabela le contó que estoy enfermo y ella debe creer que me voy a morir y ha venido para reclamar su parte de la herencia. No me divorcié porque tenía la esperanza de que fuéramos a volver. De ahí me olvidé y dejé el trámite, no lo hice”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

