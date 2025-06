Santiago García y Alicia Aguilera quedaron impresionados con la cantidad de dinero que Tiendas Blume quiere desembolsar para estar presente durante todo el embarazo. “5 mil dólares para cada uno durante 9 meses”, confirmó Eduardo Salazar en medio de la junta de negocios.

Sin embargo, el pobre novio se mostró reacio a mostrar más de su vida ante las cámaras: “Yo ya he dicho que no nos interesa el contrato”. Aunque su esposa, viendo los miles de dólares que podrían tener para la manutención de su bebé, le suplicó que escuchara los detalles de la campaña.

“Es una campaña enorme en realidad. Carteles en la calle, publicidad en todos los medios. Es una campaña mucho más grande que la anterior”, aseguró Sara. “La idea es que tiendas Blume y sus marcas los acompañen este tiempo. Fotos y videos de ustedes. No se va a hablar de otra cosa que no sea los papás del Perú”, agregó.

En ese momento, Eduardo Salazar insistió con la pregunta: “¿Qué dicen? ¿aceptan o no?”.

Y, tras pensarlo por unos minutos, Santiago García ACEPTÓ el trato; pero bajo dos condiciones. “La primera es un seguro médico total durante todo el embarazo para que Alicia y mi hijo estén tranquilos”, sentenció.

Eduardo y Sara se mostraron disconformes con el pedido, pero sabían que habría una solución: “No creo que haya problema. Te pueden hacer un convenio, un canje”. “¿Cuál es la segunda condición?”, cuestionó Sara.

En ese momento, Santiago García habló fuerte y claro: “La segunda condición es que, una vez que nazca nuestro hijo, tiendas Blume pague la educación completa desde el nido hasta la universidad”. Al escucharlo, Eduardo perdió los papeles: “¿Y no te parece eso un poco abusivo? Mi cliente está haciendo una oferta muy generosa”.

Aunque Santiago no dio su brazo a torcer: “Sí claro, pagan 5 mil dólares y ¿cuánto se llevan ellos? Entrando a la integridad de nuestra casa, algo tan íntimo como nuestro embarazo… Ellos se van a llevar un montón de plata, y si nuestro hijo no es el mayor beneficiado, no nos interesa”.

Al final, Eduardo aceptó hablar con Tiendas Blume para ver qué se puede hacer bajo esas condiciones. “Vamos a hablar con el cliente”, confirmó antes de dar por terminada la reunión.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR