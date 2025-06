Génesis Marqués tenía antojos de un pan de guayaba, típico de su natal Venezuela, y le suplicó a Marcos García que le cumpla su primer antojo. Pero, luego de oler el pancito, le provocó náuseas y solo se comió un bocado.

En ese momento, la joven se sintió culpable de que su pareja y papá del bebé que está esperando haya gastado dinero en algo que no se comió. Asimismo, le manifestó lo ansiosa que estaba por la situación financiera de ambos ante la próxima llegada de su hija o hijo.

“¿Cómo no me voy a preocupar? Nosotros que tenemos tan poquito ahorita, y de paso yo ni siquiera estoy yendo a la pastelería, con tus propinas no nos alcanza. Se supone que estamos ahorrando para el parto y yo con mis antojos…”, se lamentó la joven.

Y, para tranquilizarla, Marcos le aseguró: “Mira, por el dinero no te preocupes, eso es lo de menos, déjamelo a mí. Tranquila. Me había olvidado, pero tengo algunos ahorros en el banco”. Incrédula, y un poco más calmada, Génesis le repreguntó: “¿De verdad?”. “Enserio”, le dijo su pareja.

Una vez que se quedó a solas en la sala, después de que Génesis se fuera a descansar, Marcos se admitió a sí mismo que mintió. “¿Ahorros? No tengo ni un céntimo”, sentenció. Pero no se quedó de brazos cruzados porque agarró la laptop para buscar trabajo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

