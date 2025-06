Iván Chumbe no soportó el primer día yendo a la universidad en la movilidad escolar que su mamá Betty Cruz le ha contratado, luego de que él le mintiera y faltara a clases y desaprobara exámenes importantes.

Pero, el joven no soportará otro día siendo humillado, así que habló con su progenitora: “Mamita, por favor, te lo suplico, no me mandes más en esa van del diablo. Te lo suplico. Si quieres me rodillo”.

Incluso, César irrumpió la conversación para precisar: “Betty, Iván tiene razón, para él es una humillación ir con esos chibolos”.

Pero Betty parecía no querer cambiar de opinión: “Qué pena, pues, qué pena. No vas a ir solo a la universidad. César, yo conozco a mi hijo: seguro después se va a largar a pasear por ahí, hacer lo que se le da la gana y tirar su futuro al tacho”. “Te juro que no voy a faltar y me voy a sacar la mugre estudiando”, prometió el joven.

Así que, después de rogar por varios minutos, Betty terminó accediendo. “Está bien, pero pobre de ti que te tires la pera otra vez”, amenazó. “No, no. Gracias mamá, confía en mí”, celebró Iván.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

