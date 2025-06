Betty Cruz tomó una decisión radical: enviar a su hijo Iván Chumbe en movilidad escolar a la universidad; luego de que el muchacho le haya mentido en varias ocasiones y faltara a importantes clases de la carrera.

Esta situación incomodó a su hijo, quien no dudó en manifestarle su frustración al regreso del primer día. Al presenciar la situación, César García -el padre biológico de Iván- intervino. “Hola Betty. ¿Le pasó algo a Iván?”, preguntó.

Así que la mujer le explicó: “Creo que no le gustó mucho que lo mande en la movilidad escolar”. En ese momento, César le resaltó: “Pero ¿cómo le va a gustar? ¿Cómo se te ocurre mandarlo en movilidad a la universidad?”.

Pero Betty no dio su brazo a torcer. “Poco a poco se va a ir acostumbrando”, sentenció. “Betty, ¿te volviste loca? ¿Dónde has visto que alguien se vaya a la universidad con los niños en transporte escolar?”, insistió César.

Aunque la mujer no le veía ningún problema en aplicar un poco de disciplina a Iván. “Mira César, no es tu problema. Yo sé perfectamente cómo crio a mi hijo”, sentenció. “Iván también es mi hijo y no me gusta lo que estás haciendo, Betty”, enfatizó el hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

