Betty Cruz armó un gran plan para hacerle pasar vergüenza a su hijo Iván Chumbe, luego de que él le mintiera sobre sus inasistencias a las clases de la universidad. Así que contrató a una mujer para que le de una lección.

Esta consiste en llevarlo de ida y regreso de la universidad en una movilidad escolar llena de niños. Al ver lo vergonzoso que sería esa situación, Iván le suplicó a su madre que cambie de opinión: “No soy un chibolo”.

Sin embargo, Betty estaba bastante molesta con su hijo por haberle dicho mentiras y siguió adelante con el plan. Incluso, Chechi se puso firme y le exigió a Iván: “Apúrate, oye, que no puedo llegar tarde. Apúrate, que tengo que dejarte a ti primero”.

“No me voy a subir”, gritó el joven. Al verlo inmóvil, Chechi se acercó de forma amenazante: “¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Mira chibolo, aquí no hay opción: o subes o subes. ¿Entendiste?”. Y a Iván no le quedó otra opción.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

