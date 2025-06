Isabela Thompson soñó con el regreso de su mamá Stella por años. Y, ahora, al tenerla cara a cara, quiere que su papá Arturo converse con ella y arreglen sus rencillas antes de la delicada operación a la que se someterá su progenitor. Sin embargo, él se negó rotundamente a compartir siquiera el mismo espacio dentro de la casa y se fue a su habitación.

Tras él subió Isabela y su padre le explicó que no soporta la presencia de su ex pareja; así que no siga insistiendo en que compartan una charla.

Resignada, Isabela bajó las escaleras para reencontrarse con su mamá en la sala. Pero, una vez ahí, se dio cuenta que su progenitora ya no estaba y empezó a gritar su nombre.

Alarmada por los gritos, Rosa salió de la cocina para saber qué sucedía. “¿Dónde está mi mamá?”, le preguntó Isa. “Se acaba de ir. Me pidió que le abra el portón, pensé que se había despedido”, contestó la mujer.

En ese momento, el corazón de Isabela volvió a romperse. “No, yo fui a llamar a mi papá… Desapareció otra vez”, dijo, con lágrimas a punto de derramarse de sus ojos por la impotencia y desazón del reencuentro y despedida.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR