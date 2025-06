El capítulo anterior de Pobre Novio dejó a todos los televidentes con el corazón en la mano tras el emotivo reencuentro entre Isa y su madre, Stella, quienes se fundieron en un abrazo luego de más de diez años sin verse. Sin embargo, no todo fue alegría: Santiago descubrió que Alicia estuvo embarazada hace un tiempo y lamentablemente perdió a su bebé, hecho que marcará un antes y un después en su relación.

En el episodio de esta noche, las emociones seguirán a flor de piel. Santiago se mostrará mucho más empático y cercano con Alicia, mientras intenta procesar lo que ha descubierto. Pero quien no está dispuesto a perdonar ni a ceder es Arturo, quien le confesará a Isa: “Seré muy feliz si no la vuelvo a ver”, dejando en claro que no desea volver a saber nada de Stella.

¿Podrá Isa reconstruir la relación entre su madre y Arturo? ¿Santiago y Alicia superarán este nuevo obstáculo? ¿Qué más revelaciones sacudirán a los personajes esta noche?

No te pierdas el nuevo capítulo de Pobre Novio, HOY después de El Gran Chef Famosos. ¡El drama está más intenso que nunca!

