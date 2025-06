Este lunes 09 de junio se transmitió el nuevo episodio de “Pobre Novio”, la popular novela de Latina. En este capítulo, Alicia Aguilera le hizo una confesión a Santiago García sobre un secreto de su pasado. La mujer le confesó a su esposo que, hace cerca de cinco años, perdió al bebé que iba a tener junto a su ex pareja.

“Tenía 4 meses de embarazo. Un día estaba en la casa de mi mamá y de regreso en casa Beto y yo discutimos. Fue una pelea tonta. De pronto me puse mal”, aseguró. Rápidamente añadió: “Yo creí que algo que había comido me había caído pésimo, pero en la madrugada me dolió muchísimo y me fui de emergencia al hospital. En Paita me dijeron que todo estaba colapsado y mientras esperaba lo perdí”.

Asimismo, la mujer manifestó su temor por pasar por una pérdida nuevamente. “Me muero, me muero de miedo de perder este embarazo de nuevo. ¿Qué pasa si pasa de nuevo?”, confesó la mujer. “Tranquila, no va a pasar”, la consoló Santiago.

En tanto, Vilma Rossi compartió con su hijo Marcos y con Génesis que será la única dueña de “Dulce Estampa”, la pastelería que puso junto a Arturo Thompson. La mujer compartió con ambos que su socio le manifestó su deseo por cederle su parte del negocio; y ella le pagará con las ganancias.

Además, Isabela Thompson está completamente emocionada por el regreso de su mamá Stella.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

