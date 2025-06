Isabela Thompson se quedó a solas con su mamá Stella, luego de varios años de no verse e incluso cerca de 10 años sin tener comunicación directa; específicamente desde la graduación de la universidad de la joven.

Pese a todo, la mujer reconoce que tiene la responsabilidad en el resquebrajamiento de la relación en la familia: “Tu papá nunca me va a perdonar lo que hice: dejarte a ti. ¿Y tú? ¿podrás perdonarme alguna vez?”.

A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas, y el dolor habló por ella: “Yo no sé si pueda responderte eso ahorita, mamá”. Stella lo comprendió perfectamente: “Está bien, tranquilla Bella. ¿Por lo menos puedo darte un abrazo?”.

Pero, al ver que su hija no abría los brazos para recibirla, Stella aceptó que no tendría ese perdón. “No importa, supongo que no me lo merezco”, aseguró.

En ese momento, Isabela ablandó su corazón y corrió a los brazos de su mamá. “No sabes cuánto tiempo soñé con este momento”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

