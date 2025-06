Luego de bastante insistencia por parte de Arturo Thompson, Vilma Rossi accedió a convertirse en la única dueña de la pastelería “Dulce Estampa”, donde ambos son socios. Tras imponerle algunas condiciones, la mujer aceptó y fue a la notaría para hacer la transferencia.

Una vez terminados todos estos trámites, la mujer regresó a su casa con una gran sonrisa en el rostro, alegría que desborda desde que se enteró que será abuela.

Así que, una vez en la sala, se encontró a su hijo Marcos y a su nuera Génesis haciendo unos ejercicios prenatales y los interrumpió para darles la buena nueva: “No se imaginan. Voy a ser la única dueña de Dulce Estampa”.

Su hijo tomó con alegría la noticia, pero no dudó en preguntar: “¿Única dueña? Pero si el señor Arturo es dueño de la mitad”.

Así que Vilma les aclaró: “Eso era antes. Me cedió su parte y lo puso a mi nombre. Al inicio no quería, pero me convenció. Al final quedamos en que le voy a ir pagando con las ganancias. Ya fui a la notaría, está firmado y todo”.

Y, de la emoción, Génesis la felicitó; revelando –a su vez- el amor que le tiene Arturo a su suegra. “Ese señor tiene tremendo gesto, de verdad, muchísimo mejor que un anillo”, recalcó.

Al escuchar el comentario, Marcos se mostró evidentemente confundida: “¿Por qué un anillo?”. Con muecas, Vilma le suplicó a Génesis que no dijera nada más y desviaron el tema. ¿La duda permanecerá en la mente del joven hasta descubrir la verdad?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

