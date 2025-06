Santiago García llegó hasta la pastelería de su mamá Vilma Rossi para confirmarle que se convertirá en padre junto a su esposa Alicia Aguilera. Pero, el que se supone que era un momento especial y familiar fue rápidamente interrumpido por los medios de comunicación.

Los periodistas ingresaron a Dulce Estampa en busca de declaraciones del pobre novio sobre su ausencia en la conferencia de su esposa. Al escuchar las distintas interrogantes de los hombres y mujeres de prensa, Santiago puso un pare.

“Pero ¿qué les pasa? ¿Cómo que no voy a asumir la paternidad de mi hijo? ¿Qué tienen en la cabeza?”, cuestionó. Y, uno de los periodistas insistió: “Entonces explícanos por qué Alicia hizo sola el anuncio de algo tan importante como su embarazo”.

Y el pobre novio no tenía otra opción más que contestar: “Es algo personal. Discúlpenme, pero no les interesa”. Sin embargo, los medios insistieron con el drama, así que, tras retirarlos de su local para no molestar a los clientes, Vilma tomó la palabra.

“Yo les voy a decir por qué Santiago no estuvo presente en el anuncio del embarazo con Alicia. Fue mi culpa, yo lo llamé porque me sentí morir, tenía la presión por las nubes, pensé que me iba a dar un infarto. No tenía ni idea de lo de la conferencia de prensa”, mintió la mujer.

Los periodistas se quedaron callados, así que el pobre novio aprovechó en agregar: “Alicia está enterada de todo. Le dije que no dijera nada para no exponer a mi mamá. Todos sabemos que es más importante la salud de una madre que un anuncio mediático”. “Entonces, ¿sí vas a asumir tu paternidad?”, cuestionó una de las periodistas.

“Obvio que sí. Por supuesto que estoy feliz. Voy a ser padre, ¿qué hombre no se pone feliz con una noticia así?”, dijo Santiago para dar por finalizado el tema. “Por favor, déjennos solos”, añadió.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

