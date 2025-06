Alicia Aguilera está furiosa con Santiago García por dejarla sola en la conferencia de prensa donde anunció su embarazo. Así que, una vez que el pobre novio regresó al departamento, la mujer le reclamó: “Me dejaste sola con esos periodistas, tenías que acompañarme, me dejaste sola”.

Indignado, Santiago le recalcó. “Hiciste ese show sola, ¿ahora me reclamas?”. “Nuestro hijo no es un show”, refutó la novia linda. Pero su esposo no le iba a dejar pasar la situación para recalcarle que no estaba de acuerdo con su actuar sobre su método conceptivo: “Tú lo estás convirtiendo en eso”.

Aunque, Alicia no iba a dejar pasar un detalle sobre las declaraciones de su esposo y su suegra ante los periodistas. “Encima hiciste que tu mamá mintiera, eres un mentiroso”, resaltó.

Al ver la situación muy tensa, Johnny Videla intervino y les pidió calma. “Bajamos las revoluciones, nos calmamos. Hermano, dejemos a Alicia descansar y luego conversan más calmados”, resaltó, retirando a su mejor amigo de la habitación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

