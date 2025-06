Vilma Rossi, en un inicio, se negó rotundamente convertirse en la única dueña de “Dulce Estampa”, pese al ofrecimiento de Arturo Thompson. Sin embargo, el hombre insistió en que era su deseo dejarla como “heredera” del negocio antes de someterse a la operación al cerebro.

“Pamela no quiere nada de mí e Isa está en mi testamento y no tiene cabeza para manejar una pastelería. Tú te lo mereces, tú has sacado esto adelante, todo es gracias a tu trabajo y tu esfuerzo. Tómalo como una transacción”, aseguró el hombre para intentar convencer a su amiga.

Pero Vilma se rehusaba: “No Arturo, yo no voy a aceptar un regalo así”.

Así que Arturo se jugó una de sus últimas cartas para convencerla: “Vilma, por favor. Tú me has regalado algo valioso: me has regalado las ganas de seguir viviendo (…) Tómalo como mi última voluntad, como mi herencia para ti en vida”.

Y, para no ocasionarle ningún estrés, Vilma aceptó la oferta bajo una condición: devolverle su parte del negocio después de la operación. “Yo quiero seguir teniéndote como socio”, agregó.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR