Eduardo Salazar descubrió que Isabela Thompson le mintió para huir de su departamento y encontrarse con Santiago García. La joven aseguró que iría a ver a su padre Arturo, quien, supuestamente, se sentía mal. Pero, gracias a la confesión de Alicia Aguilera, el hombre descubrió la verdad.

Una vez a solas, Eduardo habló de manera calmada: “Entonces, lo de tu papá era mentira. Me dijiste que te ibas del departamento para encontrarte con tu papá que se sentía mal. ¿Por qué me mentiste?”.

E Isabela intentó apaciguar la situación diciendo toda la verdad: “Santiago me mandó un mensaje diciendo que pasaba algo urgente. Yo me asusté, pensé que había pasado algo terrible, y no, era para contarme del embarazo de Alicia. Santiago quería que yo supiera que va a ser papá antes que nadie”.

Así que, al no querer distanciarse de su pareja, Eduardo se mostró comprensivo con la situación y abrazó a su pareja. “Isa, no puedes mentirme, tenemos que ser honestos con nosotros, aunque se trate de Santiago”, dijo. “Gracias por entenderlo”, agregó ella.

Y, por último, Eduardo le hizo una confesión: “Santiago te perdió y yo soy un afortunado. Y lo único que importa son tú y Manuela y el futuro que estamos construyendo juntos”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

