Alicia Aguilera se quedó a solas en la sala de conferencias, tras afrontar el shock que le produjeron las invasivas preguntas de la prensa por la ausencia de Santiago García en el anuncio de su embarazo. Y, lo que menos quería en ese momento, era tener a Isabela Thompson al lado.

Y, de manera conciliadora, la mujer se acercó a la esposa del pobre novio. “¿Cómo estás? Siento mucho lo que pasó aquí. No tenían derecho a tratarte así”, fue lo primero que le dijo.

Pero Alicia no iba a perdonar ninguna: “¿Y tú tienes derecho a meterte en mi matrimonio a cada rato?”. “Alicia, yo no quiero discutir contigo”, respondió Isa tajantemente.

Aunque Alicia continuaría hablando para soltar todo lo que pensaba sobre la situación: “Si no fuera por ti, Santiago estaría aquí conmigo. ¿Crees que no sé que corrió anoche a contarte? Ni siquiera lo ocultas, corrió a contarte”.

No solo eso, también agregó: “Santiago es mi esposo, pudiste haberte negado. Pero no. Decidiste salir feliz a encontrarte con él. Si tú no te hubieses encontrado ayer con Santiago anoche, nada de esto estaría pasando”.

Justo en ese momento, Eduardo Salazar, la pareja de Isa, entró en la oficina y se quedó en shock al descubrir que su enamorada le había mentido.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

