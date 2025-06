Pamela Chumbe se levantó decidida a conseguir un nuevo trabajo, tras dejar todos los lujos y comodidades en la mansión de Arturo Thompson. Pero, cuando llegó a la oficina de una de sus amigas para dejar su currículum, se llevó una sorpresa no grata.

“¿Qué pasó con tu sugar daddy?”, fue lo primero que le consultó su amiga al descubrir que estaba buscando trabajo. “Terminamos”, respondió la joven secamente. “Ay, ¿en serio amiga? Lo siento mucho”, añadió.

Pero Pamela no quería reflejar una imagen triste sobre su actualidad, así que precisó: “No, todo bien, y en vez de quedarme en mi casa llorando, he decidido salir a buscar trabajo. Aquí está mi currículum, lo estoy repartiendo por todas partes”.

Aunque, su amiga le dijo que no tenía ningún puesto disponible; pero sí tenía un trabajo por el que podría pagarle: “¿Tú todavía haces las uñas? Tengo ganas de hacerme algo radical, y, no sé, se me ocurre que tú puedes hacerme las uñas de las manos y de los pies y yo te puedo pagar. ¿Quieres?”.

Y, a pesar de necesitar el dinero, Pamela se negó completamente: “No gracias, pero eso no es lo que estoy buscando. Chao, que estés bien”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

