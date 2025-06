Pamela Chumbe salió de su casa lista para buscar trabajo tras abandonar la mansión de Arturo Thompson. Pero, en la acera de en frente, se topó a su tía Vilma Rossi y ella le comentó lo menos esperado: “Supe lo que pasó con Arturo. Quiero decirte que lo siento mucho”.

Estas palabras impresionaron a la joven; pero aprovechó la oportunidad para sacarle un par de cosas en cara: “¿Lo sientes de verdad tía? Porque yo no creo que sea así. A mí me parece que debes estar bien contenta de que me haya separado de mi Arthur”. “Pame, piensa lo que quieras, yo solo quería decirte que de verdad lo siento”, sentenció la mujer.

Y, otro de los temas que tocó Vilma fue –indirectamente- por Johnny Videla. “Bueno, quizás tengamos algún nuevo pretendiente por acá”. Aparentando confusión, Pamela cuestionó: “¿Pretendiente? ¿qué quieres decir?”.

Al parecer, Vilma se arrepintió y prefirió callar: “Bueno, es que dicen que a rey muerto, rey puesto, ¿no? Bueno, no, no me hagas caso, son cosas que me pasan por la cabeza. Bueno, que te vaya bien buscando trabajo. Chau Pamela”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

