Alicia Aguilera siguió adelante con su plan y se sentó frente a las cámaras de la prensa para confirmar que se convertirá en madre junto a Santiago García. “Lo primero que quiero hacer es desmentir el comunicado que lanzó ayer Santiago sobre que no vamos a ser papás”, confesó la mujer.

Y, ante el asombro de los medios, agregó: “Me hice un test de embarazo y bueno, estoy embarazada. Ese es el motivo por el que están aquí”.

Pero, al verla sola, los periodistas empezaron a cuestionarla. “Ya, pero una noticia tan importante como ésta ameritaba que los dos juntos la cuenten, ¿no? Finalmente es el pobre novio quien va a ser el papá. ¿Por qué Santiago no está aquí?”, dijo uno de los presentes. “Es que no entiendo por qué no esperaron a que esos motivos de fuerza mayor se resolvieran y una vez resueltos dar juntos la noticia, ¿por qué dar un anuncio así tú sola?”, añadió otra periodista.

Y, para evitar malentendidos, Eduardo interrumpió y terminó con la conferencia de prensa de manera abrupta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

