César García no quiere volver a la pensión y le ha pedido a Vilma Rossi que, por el amor que se tuvieron en algún momento, lo deje regresar a la casa familiar y poder vivir esta nueva etapa de abuelos juntos.

Pero, evidentemente indignada, Vilma respondió con un rotundo NO. “No sé cómo te atreves a preguntarme una cosa así. Claro que tenemos que estar unidos juntos, pero no revueltos. No sé qué tienes en la cabeza que todavía no te das cuenta que nuestro matrimonio se fue al tacho”, sentenció la mujer.

De igual manera, César insistió: “Pero Vilma, vamos a ser abuelos. Esta es una señal divina, Vilma, de que debemos volver”. La mujer se indignó ante las inverosímiles palabras del hombre: “¿Divina? Pero tú ni siquiera eres religioso. Estás loco si tú crees que yo me voy a olvidar de lo que pasó con Betty”.

Aunque César no se dio por vencido: “Pero yo no quiero que te olvides, Vilma. Pero ahora que estamos pasando este momento tan bonito, en honor a nuestro nieto o nieta, sólo te pido que hagas un esfuerzo por olvidar el pasado de odio y rencor. Por favor, Vilma, yo te puedo esperar, soy paciente”.

Sin embargo, Vilma siguió negando esa posibilidad; y eso enfureció a César: “¿Y lo que tú me estás haciendo ahora con Arturo qué, Vilma? Está claro que Arturo terminó con Pamela por ti, esta mañana los vi juntos”. Así que, harta de la situación, Vilma sentenció: “¿Quieres que te diga la verdad? Sí, Arturo terminó con Pamela por mí”.

Aunque la mujer no se quedó atrás: “¿Ah sí? Así como tú diste rienda suelta a tus bajos instintos con Betty, ¿tú qué sabes de mis sentimientos? Si lo único que hiciste fue pisotearlos”. Y César ignoró todo para preguntarle: “¿Te gusta Arturo, no?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR