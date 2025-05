Alicia Aguilera quedó en shock al escuchar a su esposo Santiago García pidiéndole que terminen su matrimonio. “¿Separarnos? ¿estás loco? ¿por qué?”, fue lo primero que le cuestionó la mujer.

Y, sabiendo que el verdadero motivo es su amor por Isabela Thompson, el pobre novio respondió: “Esto no está funcionando Alicia, tenemos que parar. Alicia, te juro que lo intenté”.

Pero Alicia no iba a dejarlo irse tan fácilmente. “¿Y el contrato? No podemos terminar con el contrato”. Aunque Santiago tenía una solución ya pensada: “No me importa el contrato Alicia. Vendemos la casa, vendamos el carro, quédate con todo si quieres”.

En ese momento, viendo que iba a ser imposible cambiar la opinión de su esposo, Alicia se puso fuerte y sentenció: “Tienes un compromiso conmigo, Santiago. Dijiste que ibas a dejar el pasado, estabas bien, estabas feliz”. Así que Santi lanzó la verdad: “Alicia, yo sigo enamorado de Isabela y eso no va a cambiar”.

Al descubrir el verdadero motivo, Alicia se empecinó en no dejar ir a su esposo. “Dios sabe que yo no quería decirte esto, pero tienes un compromiso legal conmigo. Yo participé en un concurso y gané un esposo. En el contrato dice que tiene que estar casado conmigo mínimo un año, no menos”.

Tras escucharla, Santi no dudó en cuestionar la decisión de su esposa: “Alicia, ¿me parece o estás amenazando con demandarme?”. “Si es necesario, sí. Así que quítate ese chiste de la cabeza. Vamos a hacer esto juntos hasta el final, como lo acordamos”, fue lo último que dijo antes de abandonar la sala.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

