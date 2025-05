En medio de la situación que atraviesa su familia, Vilma Rossi no tiene cabeza para pensar en el amor. Por eso, cuando recibió la visita de Arturo Thompson y su hijo Santiago García descubrió que el hombre que le había robado a su novia ahora está enamorado de su madre, todo cambió para ella.

Sin embargo, Arturo no está dispuesto a alejarse de su amiga y socia. Por eso, tomó el teléfono y se comunicó con Vilma: “Vilma, te llamaba para disculparme por la visita de hoy y por lo que escuchó Santiago. La verdad es que lo siento mucho, creo que fui muy imprudente”.

“Imprudente y desatinado”, agregó ella.

Pero ese no era el principal motivo de su llamada. “Quería contarte que Pamela se fue de la casa. Fue triste, difícil, pero creo que entendió que, por más que insistiera conmigo, no iba a ser. La ilusión terminó”, sentenció Arturo, dejando en claro que no volverá con su ex y que desea estar al lado de Vilma.

Para ella, sin embargo, no es tan sencillo. “Lo que necesito ahora es paz y tiempo para pensar bien las cosas, convencer a Marquitos de que no deje los estudios. Te pediría que pares con las llamadas y las visitas. Lo único que puedo aceptar es una relación laboral. Espero que puedas entender”, suplicó Vilma.

Aceptar la decisión no fue un problema para Arturo, aunque le propuso un plan: “Sí, claro. Entiendo. A veces es bueno darse un tiempo para pensar. ¿Qué te parece si son dos semanas? Nos damos ese tiempo. Después de la operación hablamos sobre lo que nos pasa”.

Pero eso no era lo que buscaba Vilma. Esta vez fue más clara: “A mí no me pasa nada, Arturo. No sé qué tendríamos que hablar”.

Arturo, terco como de costumbre, terminó la llamada con una última frase: “Bueno, permíteme dudar. No insistiré. Espero que todo salga bien”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

