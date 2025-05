Pamela Chumbe regresó a la casa de su madre tras terminar su relación amorosa con Arturo Thompson. Pero, antes de poder recuperar su cuarto, César García (que estaba alquilando su habitación) empacó todas sus cosas para darle su espacio a la joven que llegó con el corazón destrozado.

Una vez a solas, madre e hija tuvieron una conversación profunda. “Yo no he traído nada más de esa casa. Salí con esta ropa y con las cosas que están ahí, así como me fui igual volví”, aseguró la joven.

Pero su progenitora intentó convencerla de recuperar todos los regalos que le dio el hombre: “Hijita, ¿por qué? Arturo te regalo todas esas cosas, es lo mínimo que debes recibir como indemnización por tanto sufrimiento”.

Aunque, Pamelita se mantuvo firme: “Yo no quiero ni una aguja de esa casa, ni una agujita de esa mansión, de verdad. Además, ya te lo dije antes, yo estaba con Arturo, si me fui con él a vivir era por amor”.

Ahí Betty notó el problema e, inmediatamente, se lo hizo saber a su hija mayor. “Mi amor, por Dios, ¿por qué somos tan idealistas? La verdad es un problema. Pero ya, está bien. Tengo la esperanza que Arturo va a reaccionar después de esa operación y va a volver a buscarte”, aseguró la mujer.

Sin embargo, para Pamela no existe ninguna posibilidad de recuperar a su amado rey Arturo. “No mami, eso no va a pasar. Cuando Arturo me mira yo ya no veo amor. Eso se acabó. Y se acabó para siempre, para siempre”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

