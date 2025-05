Pamela Chumbe empacó todas sus cosas en una maleta y se marchó de la mansión de Arturo Thompson, tras dar por finalizada su relación amorosa. La joven se quedó con todo el amor entre los brazos y buscó refugio en el abrazo de su madre Betty Cruz.

Una vez de regreso en casa, la mujer se quebró por lo sucedido en los últimos días con su amado rey Arturo. “A mí nadie me botó, Ivánchis. Yo solita abdiqué mi trono. No podía quedarme en un lugar donde no me querían más Ivanchis, yo tengo dignidad, así que chapé nomás mi taxi y vine”, aseguró Pamelita su hermano.

Y, una vez que se reencontró con su progenitora, Pame corrió a sus brazos en busca de consuelo. “Bebita, ¿qué pasa? No me digas que…”, empezó Betty. “Terminé con mi ex king. Renuncié a la corona, mami”, dijo la joven con las lágrimas por todo el rostro.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

