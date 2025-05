Johnny Videla ya no le encuentra ningún sentido a permanecer en la casa de Arturo Thompson tras la partida de Pamela Chumbe. Su mejor amiga y el jefe de su mamá finalizaron su relación amorosa y él sacó cara por la joven con la que creció en el barrio.

Por ese motivo, Johnny ya no se siente cómodo dentro de esa mansión. En ese sentido, durante una conversación en privado con Rosa, le hizo una pregunta que tenía una intensión detrás: “Má, ¿tú no has pensado en, tal vez, dejar de trabajar?”.

Pero la mujer no lo tomó tan bien. “¿Me estás diciendo vieja? ¿Por qué me preguntas eso?”, reclamó.

E, inmediatamente, Johnny se explicó: “Voy a ser 100% honesto contigo: a mí me va a resultar extremadamente difícil permanecer acá después de lo que ha pasado”. Y agregó: “No tengo nada que hacer en esta casa y quisiera que te fueras conmigo. ¿Qué dices?”. ¿Rosa se irá de la casa del señor Arturo luego de tantos años trabajando para él?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

