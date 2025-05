Pamela Chumbe regresó a la casa de su mamá Betty Cruz, así que César García tuvo que desocupar el cuarto que estaba alquilando. Y, ni bien tuvo la oportunidad, el hombre le comunicó a Betty que no tiene ningún problema en dormir en el sillón de la sala; pero ella se negó rotundamente. Así que le dio dos opciones.

“Lo vamos a hacer a mi modo: sólo vas a quedarte en mi casa si por fin aceptas ser mi pareja. Vas a tener un cuarto lindo, una cama grande de 2 plazas y una mujer sexy a tu lado. Te lo estoy diciendo con todas sus letras, César. Tú decides: o te conviertes en mi pareja y pasas a mi cuarto o te vas de mi casa y vuelves a pensión horrorosa”, sentenció la mujer.

Impresionado con la radicalidad de Betty, César se mantuvo firme en su decisión y le comunicó que prefiere abandonar la casa. “Me voy (de regreso) a la pensión”, aseguró. Betty no se tomó nada bien la noticia y le cuestionó: “¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?”.

Así que a César no le quedó otra que recalcarle el por qué de su decisión. “Alquilé el cuarto porque era barato y quería estar cerca de mis hijos. Les prometí a los dos que no iba a pasar nada contigo. Yo no quiero romper mi promesa”, finalizó.

Pero para Betty, el motivo por el que César abandonaba la casa era otro completamente distinto: “Eso no es cierto, ni tú te la crees. La verdadera razón por la que no quieres tener nada conmigo es porque todavía tienes la esperanza de volver con Vilma. ¿Cómo puedes ser tan tonto?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

