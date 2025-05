Pamela Chumbe regresó a la mansión, pero, ni bien se acercó a la cocina, escuchó la conversación de Johnny Videla y Rosa. “Yo no creo que tenga ninguna oportunidad. La señorita Pamela está estirando un elástico que se va a romper muy pronto”, sentenció la mujer, dejando atónita a la joven, cuyos ojos se llenaron de lágrimas.

Por eso, resguardada en su habitación, se echó a llorar al darse de frente con la realidad. Minutos después, Johnny la buscó para preguntarle cómo se encontraba con toda la situación y Pamelita le comunicó su decisión.

“Ustedes tienen razón, Arturo ya no me ama y yo no lo quiero aceptar. Pero no me queda otra, tengo que aceptarlo, ¿no?”, sentenció. “Entonces, ¿te vas a hacer a un lado?”, preguntó Johnny, temiendo por la estabilidad de su mejor amiga.

Y Pamela se decidió: “Sí, tengo que ser digna como dice Rosy Rose. Voy a dejar a mi Arthur y me voy a ir de esta casa”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR