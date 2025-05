Pamela Chumbe terminó con el corazón roto después de que Arturo Thompson le dijera que quiere terminar su relación amorosa definitivamente. Y, aún con lágrimas en los ojos, la joven corrió escaleras abajo, donde se encontró a su mejor amigo Johnny Videla y se refugió en sus brazos.

Al verla mal, el joven le preguntó: “Pamela Chumbe, ¿qué te dijo el señor Arturo? Habla, cuéntame, ¿qué te dijo?”. Pero, al no recibir ninguna respuesta por parte de ella, añadió: “Pame, me estás preocupando, ¿me tengo que preocupar? Se ha enterado de lo de nosotros, ¿nos vio chapando?”.

Para disolver las dudas, Pamela tomó aire y confesó: “No, mucho peor. Es que mi king… Me choteó, yo no me quiere. Me dio una patada en el potito. Quiere zafar de mí. Dice que yo no estoy enamorado de mí”.

Esas palabras dejaron EN SHOCK a Johnny, quien solo atinó a seguir consolando a su amiga, quien aún no creía que su historia de amor había llegado a su fin. “Dijo que yo no me ama, ya no está enamorado de mí, dice que no quiere perder el tiempo conmigo”, sentenció.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR