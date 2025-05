Pamela Chumbe rompió en llanto después de que Arturo le dijera que quiere dar por finalizada su relación amorosa. La mujer, evidentemente destrozada por la situación, salió de la mansión camino a la casa de su madre.

Una vez allí, Betty Cruz la recibió con un fuerte abrazo. “Bebita, ¿qué pasó? ¡Ay! No me digas que Arturo…”, sugirió la mujer, en referencia al tumor que padece el hombre y que pronto será operado.

Pero, las siguientes palabras de Pamela dejarían EN SHOCK a su progenitora. “No, me terminó, ya no me quiere”, lamentó. “Ay no, mi amor”, fue lo único que respondió.

Aunque Pamela no se guardaría ningún detalle; mucho menos teniendo a su tío César García en la sala. “¿Y sabes por qué mami? Por culpa de tu ex, tío”, sentenció la joven, en referencia a Vilma Rossi, la ex esposa del hombre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

